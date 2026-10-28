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Хочуть вивідати дані про переговори: Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення

14:11 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Хочуть вивідати дані про переговори: Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення Фото: Рустем Умєров, глава СЗР (Getty Images)
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Невідомі намагаються дізнатися інформацію про нові дипломатичні зусилля України та її переговори із партнерами що завершення російської війни.

Про це попередив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах", - заявив очільник СЗР.

Як пояснив Умєров, за допомогою таких повідомлень невідомі намагаються встановити контакт і отримати важливі дані про роботу команди президента Володимира Зеленського із союзниками. Окрім того, їх цікавить хід міжнародних перемовин.

На тлі останніх подій глава СЗР закликав партнерів не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Також він закликав додатково перевіряти номер телефону, акаунт або електронну адресу. Умєров нагадав, що це можна зробити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство або українських дипломатів.

"Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені - не вступайте в переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", - закликав очільник СЗР.

Раніше РБК-Україна розповідало, що США та Росія під час мирних переговорів щодо завершення війни в Україні обговорюють власні спільні проєкти.

Також стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін умисно зірвав переговори з Норвегією і Фінляндією щодо України.

А Зеленський нещодавно пояснив, чому важливо провести зустріч в Абу-Дабі до перемовин США, Китаю та РФ.

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Хочуть вивідати дані про переговори: Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення
Хочуть вивідати дані про переговори: Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення
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