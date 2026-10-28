Хочуть вивідати дані про переговори: Умєров попередив союзників про підозрілі повідомлення

Невідомі намагаються дізнатися інформацію про нові дипломатичні зусилля України та її переговори із партнерами що завершення російської війни.

Про це попередив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"На тлі активізації дипломатичних зусиль знову фіксуємо повідомлення, які надсилаються від мого імені представникам дипломатичного корпусу та нашим партнерам у різних країнах", - заявив очільник СЗР.

Як пояснив Умєров, за допомогою таких повідомлень невідомі намагаються встановити контакт і отримати важливі дані про роботу команди президента Володимира Зеленського із союзниками. Окрім того, їх цікавить хід міжнародних перемовин.

На тлі останніх подій глава СЗР закликав партнерів не відповідати на подібні повідомлення та не передавати жодної інформації, якщо є хоча б найменший сумнів щодо контакту.

Також він закликав додатково перевіряти номер телефону, акаунт або електронну адресу. Умєров нагадав, що це можна зробити через офіційні дипломатичні канали, відповідне відомство або українських дипломатів.

"Якщо отримали підозріле повідомлення від мого імені - не вступайте в переписку та повідомте про це українську сторону. Будьте уважні", - закликав очільник СЗР.