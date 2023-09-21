У Білорусі військові навчання: українські бійці посилили охорону на кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Telegram.

За його словами, активна фаза навчань у Білорусі припадає на 22 та 26 вересня. Будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.

Наєв наголосив, що військові навчання не створюють загрози, але є певна небезпека. Тому ЗСУ підсилюють пильність та готуються до адекватного реагування.

"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - сказав Наєв.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

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