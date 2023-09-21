ЗСУ за добу знищили майже 300 росіян та 39 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати російським загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано майже 300 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські війська продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Бійці ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 21 авіаційного удару, провів 13 бойових зіткнень. Окрім того, росіяни здійснили 792 обстріли, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку бійці ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 930 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 256 осіб (безповоротні - 61, поранені - 193, полон - 2).

Також українські бійці знищили 39 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 13 БПЛА, 13 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

Зокрема, окупанти змушені відходити з позицій під Мелітополем через тиск ЗСУ.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), українські військові продовжили наступальні дії у районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 21 вересня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 274 470 військових. Крім того, ЗСУ знищили 41 артсистему, 15 ББМ та 29 дронів.