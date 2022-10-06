Путін "привласнив" ЗАЕС і атака дронами-камікадзе на Білу Церкву: новини за 5 жовтня

Війська РФ вдарили іранськими дронами по Білій Церкві

Окупанти вночі вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе типу Shahed-136. Усього було зафіксовано 6 влучань. Одна людина постраждала, пошкоджень також зазнала інфраструктура.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни випустили близько 12 дронів з півдня України. При цьому шість з них збили.

Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області

Українські військові звільнили від російських загарбників населені пункти Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка у Херсонській області.

Президент наголосив, що просування ЗСУ продовжується.

ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, - Гайдай

Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже шість населених пунктів Луганської області.

Путін остаточно затвердив анексію територій України

Президент Росії Володимир Путін підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу Росії. Диктатор також призначив тимчасових "глав" окупаційної влади: у "ДНР" - Дениса Пушиліна, а в "ЛНР" - Леоніда Пасічника. Так званим "губернатором" окупованої частини Запорізької області став гауляйтер Євген Балицький, а Херсонської - Володимир Сальдо.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазаначив, що нікчемні рішення країни-агресора не варті паперу, на якому підписані.

Слідом за територіями. Путін вирішив "анексувати" ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін доручив "передати Запорізьку АЕС під керування Росії".

Своїм "указом" Путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".

В українському МЗС назвали "указ" Путіна нікчемним і закликали ЄС та країн G7 запровадити санкції проти російської державної корпорації "Росатом".

Зеленський знову зібрав Ставку: обговорили ситуацію на фронті та нову зброю окупантів

На засіданні Ставки учасники обговорили стабілізацію на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення українських земель та підготовку армії до зимового періоду. Крім того, вони приділили особливу увагу протидії новим видам зброї, які почали використовувати російські війська.

Загрожує до 15 років в'язниці. Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді

Нардепу Ренату Кузьміну повідомили про підозру у держзраді за розміщення у ЗМІ пропагандистських матеріалів. За даними правоохоронців, головною метою Кузьміна було формування серед громадян антиукраїнського настрою та інформаційний вплив на шкоду суверенітету та територіальній цілісності держави.

ДБР наразі встановлює місцезнаходження Кузьміна. Правоохоронці вже провели 10 одночасних обшуків у місцях його можливого перебування.

Вбивство поліцейської у Чернівцях. Зловмисника затримали, він застосував зброю

Правоохоронці затримали злочинця, який розбещував дітей та застрелив співробітницю поліції у Чернівцях. При затриманні він застосував зброю, а поліцейські відкрили вогонь у відповідь. В результаті цього затриманий помер.

Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на четвер

У четвер в Україні буде хмарно із проясненнями, опадів не передбачається.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні вдень 6 жовтня очікується до +19 градусів, уночі - до 8-9 з позначкою плюс.

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