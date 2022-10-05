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Загрожує до 15 років в'язниці. Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 15:33
Загрожує до 15 років в'язниці. Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді Фото: Ренат Кузьмін, нардеп (renatkuzmin.com)
Автор: Іван Носальський

Нардепу Ренату Кузьміну повідомили про підозру у держзраді за розміщення у ЗМІ пропагандистських матеріалів. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, Кузьмін, починаючи з березня 2021 року, поширював інформацію, що має пропагандистський характер. Головною його метою було формування серед громадян антиукраїнського настрою та інформаційний вплив на шкоду суверенітету та територіальній цілісності держави.

При цьому в ГБР зазначають, що наразі встановлюється місцезнаходження Кузьміна. Вже проведено 10 одночасних обшуків у місцях його можливого перебування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що майно нардепа, який співпрацював з окупантами у Херсонській області, передали до АРМА. Його приблизна вартість становить 3 мільйони гривень.

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держзрада ДБР Ренат Кузьмин
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