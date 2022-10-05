Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області

В Херсонській області було звільнено три села, а саме Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка", - заявив президент.

Зеленський заявив, що рух і далі продовжується. Також він відзначив воїнів повітрянних сил, яким вдалося збити 6 іранських безпілотників.