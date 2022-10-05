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Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 22:48
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Херсонській області було звільнено три села, а саме Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка", - заявив президент.

Зеленський заявив, що рух і далі продовжується. Також він відзначив воїнів повітрянних сил, яким вдалося збити 6 іранських безпілотників.

Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області

Нагадаємо, що росіяни хаотично відходять. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розкрив деталі наступу ЗСУ у Херсонській області.

У вівторок, 4 жовтня, стало відомо, що українські військові звільнили ще вісім населених пунктів у Херсонській області.

Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.

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Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
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