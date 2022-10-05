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Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю: що відомо

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Запоріжжя, Середа 05 жовтня 2022 09:34
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю: що відомо Фото: російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав він.

Також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав людей терміново пройти в найближчі укриття і поки що перебувати там.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри, де видно, що після прильоту над містом здіймається дим. Також у небі видно сліди роботи ППО.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти ударили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві на Київщині.

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Запоріжжя Вибух ракетный удар
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