Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю: що відомо

Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха .

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав він.

Також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав людей терміново пройти в найближчі укриття і поки що перебувати там.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри, де видно, що після прильоту над містом здіймається дим. Також у небі видно сліди роботи ППО.