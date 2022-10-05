Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю: що відомо
Російські війська вранці 5 жовтня завдали удару по Запоріжжю. У місті працює система ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Є ризик повторного обстрілу", - написав він.
Також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав людей терміново пройти в найближчі укриття і поки що перебувати там.
Місцеві Telegram-канали публікують кадри, де видно, що після прильоту над містом здіймається дим. Також у небі видно сліди роботи ППО.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти ударили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві на Київщині.
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