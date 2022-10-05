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ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, - Гайдай

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Луганськ, Середа 05 жовтня 2022 13:47
ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, - Гайдай Фото: начальник Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України розпочали деокупацію Луганської області. Українським бійцям уже вдалося звільнити кілька населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Ну що ж, зараз вже офіційно - деокупація Луганської області почалася. Кілька населених пунктів уже звільнено від російської армії, і там уже Збройні сили України піднімають український прапор", - сказав Гайдай у своєму відеозверненні.

Які саме населені пункти вже звільнені від окупантів, Гайдай не уточнив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські бійці звільнили селище Торське, яке знаходиться поблизу Кремінної .

За словами Гайдая, російські війська вже почали підготовку до оборони Кременної. Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування.

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