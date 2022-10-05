ЗСУ розпочали деокупацію Луганської області, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Ну що ж, зараз вже офіційно - деокупація Луганської області почалася. Кілька населених пунктів уже звільнено від російської армії, і там уже Збройні сили України піднімають український прапор", - сказав Гайдай у своєму відеозверненні.

Які саме населені пункти вже звільнені від окупантів, Гайдай не уточнив.