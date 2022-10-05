ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кулеби назвали нікчемним указ Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС

Новость на русском →
Київ, Середа 05 жовтня 2022 21:29
У Кулеби назвали нікчемним указ Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС Фото: у Кулеби назвали нікчемним указ Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Указ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС є нікчемним. У відповідь на такі дії Кремля необхідно запровадити нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У відомстві наголосили, що указ російського диктатора посилює загрози у сфері ядерної безпеки ЗАЕС.

"Пропонуємо Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових факторів атомної енергетики Росії", - закликали до МЗС.

Там наголосили, що розраховують на чітку позицію Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МЗС нагадали громадянам Росії, які мають намір виконувати злочинний указ, про присвоєння станції, що їм за це загрожує кримінальна відповідальність.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна на тлі указу Путіна про ЗАЕС очікує від країн-союзників трьох ключових речей:

  1. Санкцій щодо Росатому.
  2. Зупинки будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії.
  3. Відмови від будь-яких партнерств з Росією в атомній промисловості.

Нагадаємо, у середу, 5 жовтня, Путін своїм указом доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МИД Украины Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати