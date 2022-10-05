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Атака Білої Церкви дронами-камікадзе: окупанти завдали 6 ударів, є постраждалий

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 08:39
Атака Білої Церкви дронами-камікадзе: окупанти завдали 6 ударів, є постраждалий Фото: окупанти завдали 6 ударів по Білій Церкві дронами-камікадзе (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вночі вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе типу Shahed-136. Усього було зафіксовано 6 влучань та вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", - розповів він.

Наразі, за його словами, триває ліквідація наслідків обстрілів.

"На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується. Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", - додав він.

Як повідомлялось, російські окупанти вночі 5 жовтня вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області.

Нагадаємо, 23 вересня російські війська атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

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