Атака Білої Церкви дронами-камікадзе: окупанти завдали 6 ударів, є постраждалий

Окупанти вночі вдарили по Білій Церкві дронами-камікадзе типу Shahed-136. Усього було зафіксовано 6 влучань та вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.