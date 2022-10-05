Слідом за територіями. Путін вирішив анексувати ЗАЕС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " указ " Путіна.

Своїм "указом" Путін доручив російському уряду забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, яке є необхідним для здійснення її діяльності".

Він також наказав вжити заходів щодо створення "федерального державного унітарного підприємства "Запорізької АЕС"".

Путін доручив уряду визначити особливості експлуатації, видачі ліцензій та інших аспектів регулювання діяльності "акціонерного товариства "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС"" на період до 2028 року.

У Росенергоатомі заявили, що Запорізьку АЕС "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. Також там повідомили, що найближчим часом усі співробітники станції будуть "працевлаштовані" до штату нової "експлуатуючої організації" зі збереженням зарплати.

Зазначимо, в "Енергоатомі" заявили, що рішення "Росатому" щодо створення товариства "Експлуатуюча організація ЗАЕС" з юридичною адресою в Москві є нікчемним.

До цього Путін також підписав закони про так зване "входження" чотирьох регіонів України до складу РФ.

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