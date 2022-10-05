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Половину дронів вдалося збити. Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву

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Середа 05 жовтня 2022 09:54
Половину дронів вдалося збити. Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву Фото: ЗСУ вдалося збити половину дронів-камікадзе, які атакували з півдня України (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові атакували Білу Церкву вночі 5 жовтня дронами-камікадзе, випущеними з півдня України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.

Росія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе

Вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 попадань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може вдатися до повторних атак дронами-камікадзе. Військові розповіли як поводитись у разі атаки дронами.

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