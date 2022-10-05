Половину дронів вдалося збити. Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.

За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.

"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.

Росія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе

Вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.

Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 попадань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.