Половину дронів вдалося збити. Стало відомо, звідки Росія атакувала Білу Церкву
Російські військові атакували Білу Церкву вночі 5 жовтня дронами-камікадзе, випущеними з півдня України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Близько 12 дронів атакували з півдня України. Шість було збито: 3 - зенітно-ракетними військами на півдні, а ще 3 - авіацією повітряних сил", - розповів він.
За його словами, таким чином Росія шукає слабкі місця в протиповітряній обороні України.
"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат.
Росія атакувала Білу Церкву дронами-камікадзе
Вночі в середу, 5 жовтня, російські окупанти двічі вдарили іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури.
Пізніше стало відомо, що по місту було зафіксовано 6 попадань і вибухів із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія може вдатися до повторних атак дронами-камікадзе. Військові розповіли як поводитись у разі атаки дронами.
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