Україна подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030
Україна приєдналась до Іспанії та Португалії в їх заяві на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
Федерації футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії долучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. УЄФА, зі свого боку, одразу висловив підтримку.
"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу", - пише пресслужба.
Умови щодо участі України у заявці будуть обговорені в майбутньому.
"Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони", - повідомляє Українська асоціація футболу.
Фото: президент Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомес, президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президент Української асоціації футболу Андрій Павелко (uaf.ua)
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