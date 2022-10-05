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Україна подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030

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Середа 05 жовтня 2022 15:52
Україна подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 Фото: президент Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомес, президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президент Української асоціації футболу Андрій Павелко (uaf.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна приєдналась до Іспанії та Португалії в їх заяві на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

Федерації футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії долучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. УЄФА, зі свого боку, одразу висловив підтримку.

"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дана ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу", - пише пресслужба.

Умови щодо участі України у заявці будуть обговорені в майбутньому.

"Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони", - повідомляє Українська асоціація футболу.

Фото: президент Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомес, президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президент Української асоціації футболу Андрій Павелко (uaf.ua)

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