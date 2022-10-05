Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на завтра

У четвер, 6 жовтня, на всій території України очікується суха погода. Середня температура повітря становитиме 17 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У четвер в Україні буде хмарно із проясненнями, опадів не передбачається. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень на сході підвищиться до 15-16 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 6-7 градусів.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні вдень 6 жовтня очікується до +19 градусів, уночі - до 8-9 з позначкою плюс.