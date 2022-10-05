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Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на завтра

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Середа 05 жовтня 2022 16:05
Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на завтра Фото: у четвер, 6 жовтня, в Україні очікується похмура погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 6 жовтня, на всій території України очікується суха погода. Середня температура повітря становитиме 17 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У четвер в Україні буде хмарно із проясненнями, опадів не передбачається. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень на сході підвищиться до 15-16 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра коливатиметься в межах 6-7 градусів.

Денна температура на заході, півночі та в центральній частині України становитиме +17...+18. Вночі температура опуститься до +7. На півдні вдень 6 жовтня очікується до +19 градусів, уночі - до 8-9 з позначкою плюс.

Дощі відійдуть, але буде хмарно: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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