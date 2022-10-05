Єрмак: нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на підписання російським диктатором Володимиром Путіним "законів" про "входження" захоплених територій України до складу РФ. Він назвав таке рішення нікчемним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака в Telegram.

"Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки - ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє", - написав керівник ОП.