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Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення голови Нацбанку

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 20:27
Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення голови Нацбанку Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Кирила Шевченка з посади голови НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

Рада вже направила документ на розгляд Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.

За даними нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, комітет розгляне постанову на засіданні, яке розпочнеться у четвер, 5 жовтня, вранці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова НБУ Шевченко подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав цю посаду понад два роки.

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