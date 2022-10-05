Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення голови Нацбанку
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови, якою пропонується звільнити Кирила Шевченка з посади голови НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.
Рада вже направила документ на розгляд Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.
За даними нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, комітет розгляне постанову на засіданні, яке розпочнеться у четвер, 5 жовтня, вранці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова НБУ Шевченко подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав цю посаду понад два роки.
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