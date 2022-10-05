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Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2

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Середа 05 жовтня 2022 22:59
Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2 Фото: Німеччина передала Україні бронемашини підтримки Bergepanzer 2 (flickr by Michael Diestelbruch)
Автор: Іван Носальський

Німеччина передала українським військовим дві одиниці броньованої ремонтно-евакуаційної техніки Bergepanzer 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт уряду Німеччини.

У відомстві підкреслюють, що раніше Німеччина вже передавала Україні три такі бронемашини. Наразі всього в українських військових на озброєнні п'ять Bergepanzer 2.

Зазначимо, що Bergerpanzer 2 розроблена на основі німецького танка Leopard 1. Вона призначена для ремонту важкої техніки, яка була пошкоджена в бою.

Рівень захисту бронемашини відповідає танку Leopard 1. При цьому озброєння насамперед розраховане на самооборону та складається з кулемета та димових гармат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Німеччини вирішив передати Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Також ми писали, що Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку. ЗСУ отримали дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.

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