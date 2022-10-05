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Росіяни можуть мати сотні іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", - Ігнат

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 10:52
Росіяни можуть мати сотні іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія може мати сотні дронів-камікадзе "Shahed-136", які отримала від Ірану та використовує для атак в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Росія доставила дрони з Ірану транспортними літаками Іл-76. Раніше мова йшла про чотири таких борти.

Ігнат припускає, що росіяни налагодили й інші шляхи транспортування іранських дронів. Тому назвати точну кількість безпілотників, яка є на озброєнні армії РФ важко, але йдеться про сотні одиниць.

"Мова може йти про сотні "Shahed-136", які вони (росіяни - ред.) маркують як "Герань". Не треба їх називати "Герань", тому що ми розуміємо, звідки ноги ростуть. Це іранський дрон "Shahed-136". Відповідні дипломатичні ноти вже виставлені іранському уряду", - зазначив речник.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе, які запустили з півдня.

Авіація та зенітно-ракетні підрозділи змогли збити шість з них, ще шість атакували Білу Церкву Київської області. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, поранено одну людину.

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