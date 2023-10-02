Перший оборонний форум в Україні та приїзд Борреля в Київ: новини за вихідні

В Україні цими вихідними пройшов перший Міжнародний форум оборонних індустрій, а голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель з неоголошеним візитом відвідав Київ.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

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Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів.

Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Візит Борреля до України

В суботу, 30 вересня, Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав через ракетний обстріл росіян.

А вже 1 жовтня голова європейської дипломатії приїхав до Києва. За час візиту він встиг зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та новим міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.

"На цьому форумі ми оголосимо про створення альянсу оборонних індустрій - альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - заявив Зеленський.

Болгарія на два місяці заборонила імпорт соняшнику з України

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольськиий зустрівся зі своїм болгарським колегою Кирилом Ватєвим. Вони обговорили питання експорту української аграрної продукції в Болгарію.

Ватєв заявив, що уряд Болгарії вважає прийнятним план дій України, наданий Єврокомісії, щодо постачання агропродукції. За його словами, Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції.

Мова йде про соняшник. Зокрема, Болгарія заборонила імпорт цієї української продукції до кінця листопаду 2023 року. Щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень.

У Румунії відмовились грати футбольні матчі з російськими збірними

Федерація футболу Румунії прийняла рішення відмовитись від футбольних матчів у яких беруть участь збірні Російської Федерації.

В Україну за два місяці повернулись майже 10 тисяч людей через коридор у Сумській області

Через гуманітарний коридор Колотилівка-Покровка, що у Сумській області, з 5 серпня 2023 року повернулись майже 10 тисяч громадян України.

"З 5 серпня, відколи працює коридор, в Україну в'їхали майже 10 тисяч людей, серед них - майже 2,5 тисячі дітей", - сказала віцепрем'єр-міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вірменія подала до суду ООН позов проти Азербайджану

Вірменія подала позов проти Азербайджану до суду ООН за звинуваченням у дискримінації в Нагірному Карабасі.

В Україні авто за межами міста вже повинні їхати з увімкненими фарами

Від неділі, 1 жовтня, в Україні знову діє правило щодо увімкнених фар на автомобілях. Водії відтепер повинні обов'язково вмикати ходові вогні за межами населених пунктів.

Як зазначається, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

У російському Владивостоці через санкції перестали працювати паркомати

У зв'язку з впровадженими Євросоюзом санкціями проти Росії у Владивостоці припинили роботу паркомати.

За даними російських ЗМІ, оператор парковок у Владивостоці "Цифровое Приморье" був змушений 1 жовтня відключити встановлені в центрі міста паркомати.

Хакери атакували сайт королівської родини Британії

Хакери здійснили кібератаку на офіційний вебсайт королівської родини Британії.

За даними західних ЗМІ, йдеться про а таку на відмову в обслуговуванні, або DDoS. Вона полягає ув тому, що на веб-сайт спрямовується надмірний трафік, що перевантажує його сервер і порушує його роботу.

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