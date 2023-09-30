Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. Є перші учасники

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.

Про це заявив глава держави під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна .

"Сьогодні на цьому форумі ми оголосимо про створення альянсу оборонних індустрій - альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - заявив Зеленський.

Фото: в Україні проходить Форум оборонних індустрій (РБК-Україна)

За його словами, Україна розробила відповідну базову декларацію, як основу альянсу. І до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють намір дати реальний захист від агресій у ризикованих умовах сучасності".

"Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", - розповів Зеленський.

Крім того, глава держави оголосив - Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

"Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну", - додав Зеленський.

Форум оборонних індустрій

В Україні проходить Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу.

Україна має на меті продемонструвати те, що вже вміє та розглянути те, що може додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в країні, через локалізацію з партнерами.

Як повідомляли в МЗС, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

Серед учасників форуму і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Який відзначив винахідливість української оборонної промисловості та заявив, що "зброя для України - це шлях до миру".

Додамо, що для участі у Форумі також до Києва приїхав і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він прибув із делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки.

Вже відомо, що Україна уклала близько 20 угод з французькими оборонними підприємствами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.