Зеленський оголосив про створення нового альянсу у сфері озброєння. Є перші учасники
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, при цьому перші 13 компаній вже стали учасниками.
Про це заявив глава держави під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна.
"Сьогодні на цьому форумі ми оголосимо про створення альянсу оборонних індустрій - альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії", - заявив Зеленський.
Фото: в Україні проходить Форум оборонних індустрій (РБК-Україна)
За його словами, Україна розробила відповідну базову декларацію, як основу альянсу. І до неї можуть приєднатись виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють намір дати реальний захист від агресій у ризикованих умовах сучасності".
"Сьогодні на старті цю декларацію вже підписало 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", - розповів Зеленський.
Крім того, глава держави оголосив - Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.
"Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною, або яка хоче прийти в Україну", - додав Зеленський.
Форум оборонних індустрій
В Україні проходить Форум оборонних індустрій за участі українських та іноземних виробників зброї. Захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу.
Україна має на меті продемонструвати те, що вже вміє та розглянути те, що може додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в країні, через локалізацію з партнерами.
Як повідомляли в МЗС, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.
Серед учасників форуму і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Який відзначив винахідливість української оборонної промисловості та заявив, що "зброя для України - це шлях до миру".
Додамо, що для участі у Форумі також до Києва приїхав і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він прибув із делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки.
Вже відомо, що Україна уклала близько 20 угод з французькими оборонними підприємствами.
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