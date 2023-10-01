Окупанти досі не можуть укомплектувати свої фейкові органи в Україні, - ЦНС

Російським окупантам досі не вдається укомплектувати свої фейкові органи на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру національного спротиву.

У зв'язку з неможливістю укомплектувати фейкову "владу"на окупованих територіях України, росіяни продовжують звозити до України працівників з Російської Федерації.

Зокрема до тимчасово окупованого Бердянська з Амурської область РФ був відряджений “гастролер” для того, щоб очолити “слідчий комітет” в місті. Черговим каральним органом окупантів буде керувати Михайло Олійник з російського міста Райчихінськ.

Якщо практика ставити “керівника” з органів РФ для окупантів свідома, то рядовий склад росіяни хотіли набрати на місяцях.

Проте окупаційні адміністрації не можуть найти достатню кількість колаборантів, тому змушені продовжити системну практику відряджень працівників з території РФ на окуповані території України.

"Спротив місцевих ускладнює життя росіянам, насамперед місцевим гауляйтерам, які системно отримують догани з кремля за незаповнення підрозділів", - пояснили в Центрі.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України

Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься. Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.

Нагадаємо, як раніше уточнювали у Генштабі ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

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