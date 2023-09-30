Сирський показав роботу військових ЗСУ на околицях Кліщіївки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Українські військові продовжують відганати росіян з українських тери торій. Цього разу Сирський показав, як росіяни розбігаються після вдалої роботи бійців ЗСУ на Бахмутському напрямку, а саме на околицях Кліщіївки.

"Бахмутський напрямок, околиці Кліщіївки. Якісна робота піхотинців 22-ї ОМБр. Ворога знищуємо всюди", - додав командувач.

Оперативне оточення Бахмута: що відомо

Раніше експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна не виключив, що у разі, якщо ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Як розповідав близько тижня тому начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, "вихід поблизу Андріївки та Кліщіївки дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут - Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем".

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