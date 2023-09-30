У Румунії відмовились грати футбольні матчі з російськими збірними

Федерація футболу Румунії прийняла рішення відмовитись від футбольних матчів у яких беруть участь збірні Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу федерації футболу Румунії.

"Федерація футболу Румунії розуміє аргументи, висунуті Виконавчим комітетом УЄФА, і погоджується, що за жодних обставин діти не повинні страждати через необачні дії влади держави", - сказано у повідомленні.

Там також додали, що футбол і спорт загалом не можна відокремити від правових, інституційних та економічних цінностей, які перетворили Європу на простір миру, свободи та економічного процвітання.

У Румунії вважають, що повинні бути солідарними з духом санкцій, затверджених європейськими та національними інституціями, і не будуть грати жодного офіційного чи товариського матчу зі збірною Російської Федерації.

Рішення UEFA про повернення збірної Росії U-17 до міжнародних змагань

UEFA несподівано вирішив негайно повернути на міжнародну арену збірну Росії U-17. В організації цинічно заявили, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії."

Хоча раніше президент UEFA Чеферін запевняв, що функціонери "навіть не можуть обговорювати" повернення російських команд на міжнародну арену.

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