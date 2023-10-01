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У Сочі та Смоленську літали дрони. У Шойгу кажуть про "відбиту атаку"

Сочі, Неділя 01 жовтня 2023 09:55
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У Сочі та Смоленську літали дрони. У Шойгу кажуть про "відбиту атаку" Фото: у Сочі та Смоленську літали дрони 1 жовтня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У російських містах Сочі та Смоленськ літали невідомі безпілотники. Міноборони Росії каже, що "відбило атаку" дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ у Telegram.

Сьогодні зранку невідомі дрони літали над російським Смоленськом. Губернатор області заявив, що безпілотники намагались вдарити по авіаційному заводу у Смоленську.

Також дрони помітили у Сочі у Краснодарському краї РФ. У мережі пишуть, що дрон або його уламки впали у районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що у аеропорту Сочі затримують 14 рейсів.

При цьому у Шойгу пишуть про "відбиту атаку" дронів і традиційно звинувачують Україну. Міноборони РФ заявило, що збило три безпілотники у Смоленській області та один у Краснодарському країн.

"Атаки дронів" у Росії

Варто зазначити, що росіяни почали частіше скаржитися на атаки дронів. Проте тепер безпілотники залітають не лише у прикордонні області, але й у Москву та так звані тилові райони.

Так, 25 вересня пропагандисти заявили про "атаку" на дизельний завод у Брянську. Там пролунали вибухи, а потім помітили дим.

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Російська Федерація дрони атака дронів Смоленск Сочи
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