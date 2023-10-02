Первый оборонный форум в Украине и приезд Борреля в Киев: новости за выходные

В Украине в эти выходные прошел первый Международный форум оборонных индустрий, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с необъявленным визитом посетил Киев.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

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Форум оборонных индустрий

Первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров.

Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

Визит Борреля в Украину

В субботу, 30 сентября, Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, пострадавший из-за ракетных обстрелов россиян.

А уже 1 октября глава европейской дипломатии приехал в Киев. Во время визита он успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Рустемом Умеровым.

Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения

Президент Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий. К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники по всему миру, при этом первые 13 компаний уже стали участниками.

"На этом форуме мы объявим о создании альянса оборонных индустрий - альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, но и о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - заявил Зеленский.

Болгария на два месяца запретила импорт подсолнечника из Украины

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. Они обсудили вопросы экспорта украинской аграрной продукции в Болгарию.

Ватев заявил, что правительство Болгарии считает приемлемым план действий Украины, предоставленный Еврокомиссии, по поставкам агропродукции. По его словам, у Болгарии есть свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

Речь идет о подсолнечнике. В частности, Болгария запретила импорт этой украинской продукции до конца ноября 2023 года. Что касается экспорта других трех культур, у Болгарии нет возражений.

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Федерация футбола Румынии приняла решение отказаться от футбольных матчей , в которых принимают участие сборные Российской Федерации.

В Украину через два месяца вернулись почти 10 тысяч человек через коридор в Сумской области

Через гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка в Сумской области с 5 августа 2023 года вернулись почти 10 тысяч граждан Украины.

"С 5 августа, когда работает коридор, в Украину въехали почти 10 тысяч человек, среди них - почти 2,5 тысячи детей", - сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Нагорном Карабахе.

В Украине авто за пределами города уже должны ехать с включенными фарами

С воскресенья, 1 октября, в Украине снова действует правило по включенным фарам на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Как отмечается, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.

В российском Владивостоке из-за санкций перестали работать паркоматы

В связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы.

По данным российских СМИ, оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.

Хакеры атаковали сайт королевской семьи Британии

Хакеры совершили кибератаку на официальный вебсайт королевской семьи Британии.

По данным западных СМИ, речь идет об атаке на отказ в обслуживании, или DDoS. Она заключается в том, что на веб-сайт направляется чрезмерный трафик, что перегружает его сервер и нарушает его работу.

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