Первый оборонный форум в Украине и приезд Борреля в Киев: новости за выходные
В Украине в эти выходные прошел первый Международный форум оборонных индустрий, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель с необъявленным визитом посетил Киев.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .
Война РФ против Украины
Новости за 30 сентября:
- С начала контрнаступления ВСУ Россия потеряла более 200 офицеров;
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В РФ заявили об атаке на Белгород и область;
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Россияне ударили по гимназии в Херсоне;
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Россия начала отправлять на фронт готовящиеся на зиму стратегические резервы;
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Сырский показал работу военных ВСУ в окрестностях Клещиевки.
Новости за 1 октября:
- Украинские военные показали видео уничтожение блокпоста оккупантов в направлении Соледар-Северска;
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Оккупанты до сих пор не могут укомплектовать свои фейковые власти в Украине.
Форум оборонных индустрий
Первый международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.
На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров.
Кроме того, приняли участие украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.
Визит Борреля в Украину
В субботу, 30 сентября, Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, пострадавший из-за ракетных обстрелов россиян.
А уже 1 октября глава европейской дипломатии приехал в Киев. Во время визита он успел встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и новым министром обороны Рустемом Умеровым.
Зеленский объявил о создании нового альянса в сфере вооружения
Президент Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий. К ней могут присоединиться производители оружия и военной техники по всему миру, при этом первые 13 компаний уже стали участниками.
"На этом форуме мы объявим о создании альянса оборонных индустрий - альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, но и о безопасности любой нации в мире от любой агрессии", - заявил Зеленский.
Болгария на два месяца запретила импорт подсолнечника из Украины
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. Они обсудили вопросы экспорта украинской аграрной продукции в Болгарию.
Ватев заявил, что правительство Болгарии считает приемлемым план действий Украины, предоставленный Еврокомиссии, по поставкам агропродукции. По его словам, у Болгарии есть свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции.
Речь идет о подсолнечнике. В частности, Болгария запретила импорт этой украинской продукции до конца ноября 2023 года. Что касается экспорта других трех культур, у Болгарии нет возражений.
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В Украину через два месяца вернулись почти 10 тысяч человек через коридор в Сумской области
Через гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка в Сумской области с 5 августа 2023 года вернулись почти 10 тысяч граждан Украины.
"С 5 августа, когда работает коридор, в Украину въехали почти 10 тысяч человек, среди них - почти 2,5 тысячи детей", - сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
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В Украине авто за пределами города уже должны ехать с включенными фарами
С воскресенья, 1 октября, в Украине снова действует правило по включенным фарам на автомобилях. Водители теперь должны обязательно включать ходовые огни за пределами населенных пунктов.
Как отмечается, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.
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В связи с введенными Евросоюзом санкциями против России во Владивостоке прекратили работу паркоматы.
По данным российских СМИ, оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" был вынужден 1 октября отключить установленные в центре города паркоматы.
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