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Боррель приїхав до Києва після візиту до Одеси

Київ, Неділя 01 жовтня 2023 16:38
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Боррель приїхав до Києва після візиту до Одеси Фото: Воодимир Зеленський та Жозеп Боррель (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля у Twitter.

Боррель зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Дипломат взяв участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників та висловив підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за спільні європейські цінності.

Він також зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Політики обговорили безперервну військову допомогу ЄС. Боррель підкреслив, що Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Він зазначив, що Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для нашої держави.

Дипломат також запевнив, що "війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".

Візит Борреля до Одеси

30 вересня Боррель прибув до Одеси з неанонсованим візитом. Зокрема, він відвідав Спасо-Преображенський собор, який постраждав через ракетний обстріл росіян.

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