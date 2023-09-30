В Україні створять оборонний спецфонд. Його наповнять грошима з російських активів

В Україні планують створити спеціальний оборонний фонд. Він фінансуватиметься з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій, передає кореспондент РБК-Україна .

"В Україні буде заснований спеціальний оборонний фонд", - заявив Зеленський.

Фото: в Україні проходить Форум оборонних індустрій (РБК-Україна)

За його словами, цей спецфонд забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв та підтримки відповідної співпраці для створення нових воєнних обʼєктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів.

"Ресурси фонду - це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів", - зазначив президент.

Форум оборонних індустрій

Нагадаємо, що Україна проводить Форум оборонних індустрій. В ньому беруть участь як вітчизняні, такі і іноземні виробники зброї.

Захід покликаний зафіксувати досягнення нашого оборонно-промислового комплексу та розглянути те, що може додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні.

Відомо, у Форумі беруть участь щонайменше 165 оборонних компаній з 26 країн.

Додамо, що для участі у заході в Київ прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також серед учасників і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він прибув із делегацією представників компаній, які спеціалізуються на виробництві військової техніки.

Конфіскація російських активів

Зауважимо, раніше українська влада вже заявляла, що хоче витратити отримані конфісковані закордонні активи РФ, зокрема на реабілітацію українських ветеранів.

Тим часом США вже готуються вперше передати Україні конфісковані активи РФ на суму понад 5 млн доларів.

До цього активно лунали заяви про те, що конфісковані активи РФ нададуть Україні для відновлення. Президент Володимир Зеленський під час свого нещодавнього закордонного турне заявив, що необхідно використати кошти для компенсації збитків, завданих війною та терором.

Детальніше про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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