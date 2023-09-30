ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по гімназії у Херсоні: відео наслідків

Херсон, Субота 30 вересня 2023 11:47
UA EN RU
Росіяни вдарили по гімназії у Херсоні: відео наслідків Фото: окупанти обстріляли Херсон 30 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армії обстріляла Херсон у суботу, 30 вересня. Ворожі снаряди влучили у гімназію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та цілі навчальні класи місцевої гімназії.

Як зазначив Прокудін, через атаку окупантів ніхто не постраждав.

Обстріли Херсона

Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти. Окупанти застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсона постраждали комунальники. Двоє чоловіків отримали важкі поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Військовий облік жінок: кому треба піти у ТЦК та чи можна виїжджати за кордон
Військовий облік жінок: кому треба піти у ТЦК та чи можна виїжджати за кордон
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних