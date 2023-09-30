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Болгарія на два місяці заборонила імпорт соняшнику з України

Субота 30 вересня 2023 02:52
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Болгарія на два місяці заборонила імпорт соняшнику з України Фото: Болгарія на два місяці заборонила імпорт соняшнику з України (flickr com swiv)
Автор: Наталія Кава

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольськиий зустрівся зі своїм болгарським колегою Кирилом Ватєвим. Вони обговорили питання експорту української аграрної продукції в Болгарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінагро.

"Під час перемовин міністри обговорили технічні питання експорту української агропродукції в Болгарію", - сказано у повідомленні.

Ватєв заявив, що уряд Болгарії вважає прийнятним план дій України, наданий Єврокомісії, щодо постачання агропродукції. За його словами, Болгарія має свої пропозиції до запропонованого Україною механізму ліцензування деяких видів сільськогосподарської продукції.

Мова йде про соняшник. Зокрема, Болгарія заборонила імпорт цієї української продукції до кінця листопаду 2023 року. Щодо експорту інших трьох культур Болгарія не має заперечень.

Міністри домовилися узгодити технічні деталі процедури експорту агропродукції в Болгарію і обговорити їх результати на наступній зустрічі, в першій половині жовтня.

Зернова суперечка

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону імпорту української агропродукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні.

Україна у відповідь на це подала позови до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн. Він також нагадав, що Україна представила свій план вирішення зернової кризи, яку підтримала Єврокомісія.

Більш детально про причини зернового скандалу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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