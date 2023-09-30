В Одеській області моряки знищили два "шахеда"
Військові моряки цієї ночі, 30 вересня, знищили дрони-камікадзе в Одеській області. Було збито два "шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито 2 дрони-камікадзе SHAHED-136", - йдеться у повідомленні.
При цьому моряки не уточнюють, де саме були збиті ворожі дрони.
Атака на Україну
Росія декілька ночей поспіль атакує Україну дронами-камікадзе. Ця ніч не стала виключенням.
Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти випустили два десятки дронів. "Шахеди" летіли у південні та центральні області України. Сили ППО знищили понад 20 дронів.
Проте у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.
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