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В Одеській області моряки знищили два "шахеда"

Одеса, Субота 30 вересня 2023 08:32
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В Одеській області моряки знищили два "шахеда" Фото: моряки збили в Одеській області два дрони РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військові моряки цієї ночі, 30 вересня, знищили дрони-камікадзе в Одеській області. Було збито два "шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито 2 дрони-камікадзе SHAHED-136", - йдеться у повідомленні.

При цьому моряки не уточнюють, де саме були збиті ворожі дрони.

Атака на Україну

Росія декілька ночей поспіль атакує Україну дронами-камікадзе. Ця ніч не стала виключенням.

Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, окупанти випустили два десятки дронів. "Шахеди" летіли у південні та центральні області України. Сили ППО знищили понад 20 дронів.

Проте у Вінницькій області дрон влучив в об'єкт інфраструктури. Інформації про постраждалих немає.

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