З початку контрнаступу ЗСУ Росія втратила понад 200 офіцерів, - BBC

Україна веде активні наступальні дії в районі Бахмута і на Мелітопольському напрямку. З початку контрнаступу Російська Федерація зазнає великих втрат на полі бою, намагаючись втримати позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Стверджується, що в перші тижні українського контрнаступу суттєво зросли втрати серед російських військових. Зокрема, РФ втратила щонайменше 234 офіцери, включаючи 2 генералів і 11 полковників.

Видання зазначає, що зростання втрат серед командирів вказують на те, що вирішення відповідальних завдань у російській армії, як і раніше, вимагає "ручного управління" та особистої присутності старших офіцерів на лінії фронту.

Загальні втрати Росії в Україні скаладають уже 277 660 солдатів.

Контрнаступ ЗСУ

З початку літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

Командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський вважає, що великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять Токмак Запорізької області.