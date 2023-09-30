Зеленський підбив підсумки першого Форуму оборонних індустрій

В Україні відбувся перший Форум оборонних індустрій. Він засвідчив глобальний інтерес до співробітництва з Україною у сфері оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Наш новий формат з оборонними компаніями – це Альянс оборонних індустрій – станом на цей вечір має вже 38 компаній-учасниць. Вони представляють 19 країн світу", - повідомив президент.

За словами глави держави, серед країн, що представляють Альянс, зокрема:

Сполучені Штати Америки,

Велика Британія,

Німеччина,

Швеція,

Данія,

Нідерланди,

Канада,

Болгарія,

Австралія,

Бельгія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Чехія,

Північна Македонія,

Словаччина,

Іспанія,

Хорватія,

Фінляндія.

Крім того, за даними президента, українські виробники протягом сьогоднішнього дня підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами.

"Угоди, меморандуми... Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням чинної співпраці", - пояснив Зеленський.

Глава держави зауважив, що загалом у Форумі оборонних індустрій узяли участь більше ніж 250 компаній, і серед них, за словами президента, були представлені десятки українських компаній.

"Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива, це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую всім, чия робота – саме такі результати для України!", - наголосив він.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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