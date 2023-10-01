ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хакери атакували сайт королівської родини Британії

Британія, Неділя 01 жовтня 2023 18:51
UA EN RU
Хакери атакували сайт королівської родини Британії Фото: хакери атакували сайт королівської родини Британії (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери здійснили кібератаку на офіційний вебсайт королівської родини Британії 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джерело повідомило виданню, що йдеться про атаку на відмову в обслуговуванні, або DDoS. Вона полягає ув тому, що на веб-сайт спрямовується надмірний трафік, що перевантажує його сервер і порушує його роботу.

Поки королівський веб-сайт був онлайн в неділю в обідній час, він, схоже, виконував додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм зайти на сайт.

Раніше в неділю сайт Royal.uk показував повідомлення про помилку і не дозволяв людям отримати доступ до нього.

Хакери атакували сайт королівської родини Британії

Джерело зазначило, що поки невідомо, хто був відповідальний за атаку. При цьому воно додало, що це не був злом, і що також не було отримано доступ до систем або вмісту вебсайту.

При цьому російське хакерське угруповання Killnet взяло на себе відповідальність за атаку, написавши про це у своєму Telegram-каналі. Водночас поки немає підтвердження, що за нею стоїть саме воно.

Кібератаки на Британію

Нагадаємо, що навесні Британія попереджала про можливі кібератаки на критично важливі організації національної інфраструктури. Про загрозу повідомляли з боку країн, які підтримують російську агресію проти України.

Зокрема, російські хакери атакували одну із найбільших аутсорсингових британських компаній Capita Plc.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Кібератака Королівська сім'я
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних