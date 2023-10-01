Хакери атакували сайт королівської родини Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Джерело повідомило виданню, що йдеться про а таку на відмову в обслуговуванні, або DDoS. Вона полягає ув тому, що на веб-сайт спрямовується надмірний трафік, що перевантажує його сервер і порушує його роботу.

Поки королівський веб-сайт був онлайн в неділю в обідній час, він, схоже, виконував додаткові перевірки безпеки користувачів, перш ніж дозволити їм зайти на сайт.

Раніше в неділю сайт Royal.uk показував повідомлення про помилку і не дозволяв людям отримати доступ до нього.

Джерело зазначило, що поки невідомо, хто був відповідальний за атаку. При цьому воно додало, що це не був злом, і що також не було отримано доступ до систем або вмісту вебсайту.

При цьому російське хакерське угруповання Killnet взяло на себе відповідальність за атаку, написавши про це у своєму Telegram-каналі. Водночас поки немає підтвердження, що за нею стоїть саме воно.

Кібератаки на Британію

Нагадаємо, що навесні Британія попереджала про можливі кібератаки на критично важливі організації національної інфраструктури. Про загрозу повідомляли з боку країн, які підтримують російську агресію проти України.

Зокрема, російські хакери атакували одну із найбільших аутсорсингових британських компаній Capita Plc.

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