Росія почала відправляти на фронт стратегічні резерви, які готувала на зиму
Російська Федерація на східному напрямку вже розгорнула 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період.
Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. ...Ця армія новосформована, збиралась протягом останнього року з різного контингенту - це і мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулась уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп’янському напрямку", - сказав Євлаш.
За його словами, 25 армія РФ складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак вона оснащена переважно старою технікою.
"В цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються шляхом того озброєння, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану", - зазначив він.
Євлаш також додав, що ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.
Він також зауважив, що військовослужбовці РФ, які понад рік тому були мобілізовані, відмовляються воювати, тож російське командування шукає нові рішення і виводить нові структурні підрозділи на цей напрямок. РФ намагається компенсувати втрати, перекидаючи ці резерви.
"Хочу відзначити, що це вже стратегічні резерви продовжує залучати Росія, що вказує на недостатню кількість і особового складу, оскільки тактичні резерви вже всі вичерпані. Мало того, ця армія планувалася для залучення на зимовий період, проте через брак особового складу вони вже вводять її", - пояснив речник.
Мобілізація у РФ
Зауважимо, що попри те, що в Росії досі не оголошено військового стану, а війна росіянам подається як "СВО", у РФ вже другий рік йде активна мобілізація.
Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.
Нещодавно ми повідомляли, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також раніше видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.
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