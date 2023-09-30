Росія почала відправляти на фронт стратегічні резерви, які готувала на зиму

Російська Федерація на східному напрямку вже розгорнула 25-ту армію, яку планувала вивести з резерву в зимовий період.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців ЗС РФ. ...Ця армія новосформована, збиралась протягом останнього року з різного контингенту - це і мобілізовані, і колишні представники розбитих підрозділів, які раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на Східному напрямку. Зараз вона вже розгорнулась уздовж лінії зіткнення на Лимансько-Куп’янському напрямку", - сказав Євлаш.

За його словами, 25 армія РФ складається з мотострілецьких підрозділів, артилерійських, танкових військ, однак вона оснащена переважно старою технікою.

"В цьому підрозділі є проблеми, вони комплектуються шляхом того озброєння, яке було розконсервовано, знято зі зберігання та приведено нашвидкуруч до мінімального бойового стану", - зазначив він.