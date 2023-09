Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси

"Одеса - красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух", - написав голова європейської дипломатії.

Однак, наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує, як мішень російського диктатора Володимира Путіна.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW