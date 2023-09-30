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Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси

Одеса, Субота 30 вересня 2023 16:47
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Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сьогодні,30 вересня прибув до Одеси з неанонсованим візитом.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Одеса - красиве історичне місто. Це має бути в заголовках через його яскраву культуру та дух", - написав голова європейської дипломатії.

Однак, наразі, за словами Борреля, Одеса в новинах все частіше фігурує, як мішень російського диктатора Володимира Путіна.

"ЄС підтримує стабілізацію місць, які постраждали від варварського знищення Росією", - додав він.

Обстріли Одеси

Протягом останніх місяців росіяни все частіше б'ють ракетами та дронами по південних містах України. Це здебільшого пов'язано з виходом Росії з "зернової угоди". Окупанти намагаються знищити дедалі більше зернових культур, щоб завадити Україні відправляти гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують.

Одеса все частіше потерпає від російських ударів. Так в ніч на 25 вересня росіяни вдалися до комбінованої атаки по Україні. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі.

Зокрема, загарбники обстріляли припортову інфраструктуру Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища.

Окупанти випустили по Україні 12 крилатих ракет "Калібр", дві протикорабельні ракети П-800 "Онікс" та 19 "Шахедів". Наші сили ППО збили 30 повітряних цілей ворога.

Детальніше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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