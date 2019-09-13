Отсрочка штрафов за "евробляхи" и обыски в "Укроборонпроме": главные новости за вчера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России

Европейский союз снова продлил санкции против России, в "Укроборонпроме" и квартире экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой прошли обыски, а Верховная рада снова отсрочила штрафы для владельцев "евроблях". Подробнее о том, что произошло вчера, 12 сентября, - в материале РБК-Украина.

США предоставят Украине свыше 390 млн долларов помощи

Вашингтон объявил о возобновлении военной помощи для Украины. Белый дом выделит Киеву свыше 390 млн долларов сразу по нескольким программам. Средства предоставляются для закупки вооружения и техники для Вооруженных сил Украины.

На Донбассе погиб боец Нацгвардии

Во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии. Командование устанавливает причины трагедии.

Новые лица в руководстве полиции

Глава МВД Украины Арсен Аваков уволил Вячеслава Аброськина, Виталия Невгада и Игоря Купранца с должностей заместителей главы Национальной полиции. В то же время на место Аброськина назначен Евгений Коваль, а Максим Цуцкиридзе получил повышение в Главном следственном управлении.

Началась работа над новой программой МВФ для Украины

Правление НБУ провело встречу с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Киев для подготовки новой программы финансирования. Украинская сторона подчеркивает, что сотрудничество с МВФ остается важным для поддержки макрофинансовой стабильности.

Курс доллара упал до минимума, а НАК снизил цены на газ

Нацбанк на 13 сентября установил официальный курс на уровне 24,83 гривен за доллар - доллар подешевел до минимального уровня с начала 2019 года. А НАК "Нафтогаз Украины" на сентябрь снизил на 3,4% цену на газ для населения. Цена на газ определена на уровне 4 493,64 гривен за тысячу кубометров (без НДС и затрат на транспортировку).

Зеленский рассказал о планах на встречу с Путиным

Зеленский после встречи с финским президентом заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "нормандской четверки" и попытается согласовать сроки выполнения пунктов минских соглашений по Донбассу. Он также подчеркнул, что встреча должна состояться еще в сентябре.

Санкции против России продлили

Евросоюз еще на шесть месяцев продлил персональные санкции против России. Таким образом, до 15 марта 2020 года продлена заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС для 170 физических лиц и 44 компаний, причастных к вооруженной агрессии в Украине.

Обыски в "Укроборонпроме" и у Гонтаревой

Госбюро расследований провело обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах. Обыски прошли по делу о злоупотреблениях со стороны должностных лиц правления Национального банка в 2016 году. Позже стало известно об обысках в киевской квартире экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая проживает в Британии.

Появились свежие рейтинги Зеленского

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2019 года 71% украинцев довольны деятельностью Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать отношение к президенту.

Кличко анонсировал роспуск Киеврады

Городской голова Киева Виталий Кличко на открытии сессии 12 сентября пожаловался на отсутствие кворума и объявил о проведении консультаций по досрочному роспуску Киеврады.

Украина может попасть в скандал из-за выдачи Цемаха

На встрече послов стран Европейского союза в Брюсселе Нидерланды подняли вопрос выдачи Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. За день до этого стало известно, что следствие сменило статус Цемаха на подозреваемого в причастности к катастрофе MH17.

Рада не голосовала за роспуск ЦИК и впервые провалила закон

Вчера планировалось голосование за роспуск Центральной избирательной комиссии, однако данный вопрос перенесли из-за нехватки голосов. Примечательно, что вчера парламент впервые провалил вынесенный на голосование закон. Рада отклонила изменения в закон "О правопреемстве Украины", которыми отменялось действие актов СССР и УССР.

Что принимала Верховная рада

Отсрочка штрафов за "евробляхи" . Верховная рада Украины вчера отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили еще на 3 месяца. В то же время растаможить "евробляхи" можно только по 100% ставкам акцизного сбора.

. Верховная рада Украины вчера отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили еще на 3 месяца. В то же время растаможить "евробляхи" можно только по 100% ставкам акцизного сбора. План обороны Украины . Парламент принял за основу законопроект №1011, который предусматривает законодательное урегулирование утверждения Плана обороны Украины, а президенту дается право утверждать его структуру.

Принят закон о сплите . Согласно новому закону, Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.

Судебная реформа . Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского по судебной реформе. Документ предлагает упорядочить деятельность ВККС и Высшего совета правосудия.

Ответственность за прогулы. Рада сделала первый шаг к лишению нардепов денег за прогулы - в первом чтении принят законопроект, который предлагает прекращать выплаты за прогулы пленарных заседаний.

Кадровые вопросы

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил с должности первого зама и начальника департамента Генпрокуратуры Юрия Севрука. А позже подписал указы об увольнении прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Президент Владимир Зеленский снова взялся за перестановки в СБУ и назначил на должность первого зама Владислава Бухарева, который уже при новом президенте возглавлял Службу внешней разведки. Кроме того, Александр Руснак стал начальником Департамента контрразведки СБУ, а управления СБУ в Черновицкой, Николаевской, Запорожской областях возглавили новые люди.

Появилась дата презентации проекта госбюджета-2020

Украинское правительство презентует проект госбюджета на 2020 год в воскресенье, 15 сентября. Представитель Кабмина в Верховной раде Ирина Верещук отметила, что законопроект внесут вовремя (до 15 сентября) и намекнула на повышение пенсий в следующем году.

На Донбассе погибли двое военных

Утро началось с трагической новости о том, что на Донбассе погибли двое украинских военных. В штабе Объединенных сил подчеркнули, что бойцы погибли в ходе обстрелов.