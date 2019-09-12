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Аваков назначил новых замов в НПУ вместо Аброськина и Невгада   

Новости » Политика    12.09.2019 - 18:43
Аваков назначил новых замов в НПУ вместо Аброськина и Невгада   
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков повысил Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил новых двух заместителей главы Национальной полиции - Евгения Коваля и Максима Цуцкиридзе. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

Сообщается, что в соответствии с приказом Авакова из рядов Национальной полиции уволены первый замглавы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, замглавы - начальник Главного следственного управления генерала Виталий Невгад, замглавы - начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

Кроме этого, приказом Авакова на бывшую должность Аброськина назначили Евгения Коваля, который до этого возглавлял Департамент внутренней безопасности НПУ. А Максим Цуцкиридзе получил повышение, став замглавы НПУ - начальником Главного следственного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что три заместителя главы Национальной полиции вскоре покинут должности. В частности, о скорой отставке стало известно из электронных деклараций на сайте НАПК.

Отметим, глава НПУ Сергей Князев уже успел представить Цуцкиридзе.

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Новости Украины полицияназначениеАрсен Аваков
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