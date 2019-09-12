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"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на сентябрь

Новости » Экономика    12.09.2019 - 17:33
"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на сентябрь
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена газа в сентябре упадет до 4,5 тыс. грн за тысячу кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким образом, цена газа, по которой "Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку).

Как отмечается в сообщении, новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 293.

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%, напомнили в "Нафтогазе".

"С завершением теплой поры года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине", - считают в "Нафтогазе".

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года цены на газ на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне избытка запасов. По данным Bloomberg, остановить падение цен на газ в Европе может сокращение поставок из России и Норвегии. Однако, по словам заместителя директора корпорации "Газпром" Михаила Мальгина, российская сторона вряд ли сократит поставки.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей в сентябре. В частности, цены на газ составят 4 640,00 - 5 204,00 гривен за тысячу кубометров.

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