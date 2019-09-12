Рада одобрила закон о "сплите"

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

За принятие документа в целом проголосовали 296 парламентариев

Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", передает корреспондент РБК-Украина.

Сначала Рада одобрила проект закона за основу, это поддержал 301 депутат. Однако спикер парламента Дмитрий Разумков предложил голосовать проект закона в целом, что вызвало возражения у фракции "Европейская солидарность". Однако закон все же был принят 296 голосами.

Расширение полномочий НБУ

Закон предусматривает передачу полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Остальные полномочия Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, предлагается передать Национальному банку Украины.

Документом также унифицируются принципы и порядок осуществления НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку лицензирования и регуляторной деятельности соответственно.

Кроме того, с целью устранения избыточного регулирования отменяется закон "Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах" и Декрета Кабинета министров Украины "О доверительных обществах".

Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поддерживал законопроект о "сплите", который передает Национальному банку полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

Как писало РБК-Украина, законопроект №2413а "О консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите") был внесен в Верховную раду 8 созыва пятым президентом Петром Порошенко как неотложный в июле 2015 года. Рада восьмого созыва приняла законопроект в первом чтении в июле 2016 года. Однако во втором чтении закон принят не был.

Добавим также, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.