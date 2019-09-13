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Украина получит от США более 390 млн долларов помощи

Новости » Политика    13.09.2019 - 02:08
Украина получит от США более 390 млн долларов помощи
Иллюстративное изображение (twitter.com/VGroysman)

США выделят помощь сразу по нескольким программам

Соединенные Штаты Америки в рамках военной помощи выделят Украине более 390 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского посольства в США на странице в Facebook.

Как сообщается, Вашингтон выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

"Такая помощь по безопасности предусматривает 250 млн долларов из бюджета Пентагона в рамках программы "Инициатива помощи по безопасности Украине", 115 млн долларов в рамках программы Государственного департамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также 26,5 млн долларов по этой же программе из бюджета 2018 года. В общем - 391,5 млн долларов", - пояснили в посольстве.

В ведомстве отметили, что предоставление финансовой помощи от США свидетельствует о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом и "весомом вкладе в развитие европейской и евроатлантической безопасности".

Украина получит от США более 390 млн долларов помощи

Напомним, ранее в посольстве Соединенных Штатов сообщили о возобновлении военной помощи для Украины. В американском посольстве отметили, что выделение помощи будет продолжено, ведь поддержка Украины является важным национальным интересом США.

Как писало РБК-Украина, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.

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