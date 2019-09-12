Кличко объявил консультации по роспуску Киеврады

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко заявил, что с некоторыми депутатами "работают" власти

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил о консультациях по досрочному прекращению полномочий Киеврады. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что Кличко сделал соответствующее заявление перед началом пленарного заседания Киеврады, которое не собрало кворума. Он также заявил, что на заседание не пришли депутаты, с которыми "работает" власть.

"Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киеврады 8 созыва", - подчеркнул Кличко.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА, которое было инициировано офисом президента. До этого глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что с Кличко была договоренность, от соблюдения которой зависело его дальнейшее пребывание во главе КГГА. Однако уже через месяц Богдан отметил, что Кличко потерял контроль над Киевом.

В то же время он остается городским головой Киева.

"Президент должен подписать представление, если он подпишет, оно будет вступать в силу, но одно могу сказать - я остаюсь киевским городским главой... Я буду бороться не за кресло, не за должности, а за возможность киевлян, за ключевые принципы", - отметил Кличко.