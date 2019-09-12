Бухарева назначили первым замглавы СБУ

Фото: Владислав Бухарєв (facebook com vladislav buharev)

Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с тем, Бухарев стал начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что на сайте Офиса президента опубликовали указ Зеленского об увольнении Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Вместе с тем, Владимир Зеленский издал указ о назначении Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Отметим, Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.

Напомним, новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украину 29 августа назначили Ивана Баканова. Перед голосованием Баканов выступил с речью, в которой отметил, что выступает за сохранение за СБУ функции правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины.