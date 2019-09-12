ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бухарева назначили первым замглавы СБУ

Новости » Политика    12.09.2019 - 11:17
Бухарева назначили первым замглавы СБУ
Фото: Владислав Бухарєв (facebook com vladislav buharev)

Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева

Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента.

Вместе с тем, Бухарев стал начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

"Назначить Бухарева Владислава Викторовича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Бухарева назначили первым замглавы СБУ

Отметим, что на сайте Офиса президента опубликовали указ Зеленского об увольнении Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки Украины.

"Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Бухарева назначили первым замглавы СБУ

Вместе с тем, Владимир Зеленский издал указ о назначении Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Отметим, Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.

Напомним, новым главой Службы безопасности Украины на заседании Верховной рады Украину 29 августа назначили Ивана Баканова. Перед голосованием Баканов выступил с речью, в которой отметил, что выступает за сохранение за СБУ функции правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Рада одобрила закон Зеленского о Плане обороны Украины за основу Посчитают по-новому: зачем Зеленский хочет распустить ЦИК
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь