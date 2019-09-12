На Донбассе погибли двое украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Военные погибли в результате обстрелов боевиков

За прошедшие сутки, 11 сентября, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что во время вражеского обстрела военнослужащие Вооруженных сил Украины получили ранения не совместимые с жизнью.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части", - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе ООС сообщили, что еще один украинский военный получил тяжелое ранение.

Всего в течение суток 11 сентября боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика, Павлополя, Желобка, Зайцевого, Луганского, Новолуганського, Новгородского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Пищевика.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, еще два - боевые травмирования.

Напомним, в течение дня во вторник, 10 сентября, пророссийской боевики на Донбассе дважды заблокировали проезд через блокпосты наблюдателей СММ ОБСЕ.