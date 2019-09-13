Відстрочка штрафів за "євробляхи" і обшуки в "Укроборонпромі": головні новини за вчора

Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти Росії
Європейський союз знову продовжив санкції проти Росії, в "Укроборонпромі" і квартирі екс-голови Національного банку Валерії Гонтарєвої пройшли обшуки, а Верховна рада знову відклала штрафи для власників "євроблях". Детальніше про те, що сталося вчора, 12 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.
Вашингтон оголосив про відновлення військової допомоги для України. Білий дім виділить Києву понад 390 млн доларів відразу за декількома програмами. Кошти надаються для закупівлі озброєння та техніки для Збройних сил України.
Під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії. Командування встановлює причини трагедії.
Глава МВС України Арсен Аваков звільнив В'ячеслава Аброськіна, Віталія Невгада і Ігоря Купранця з посад заступників голови Національної поліції. У той же час на місце Аброськіна призначений Євген Коваль, а Максим Цуцкірідзе отримав підвищення в Головному слідчому управлінні.
Правління НБУ провело зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва для підготовки нової програми фінансування. Українська сторона підкреслює, що співпраця з МВФ залишається важливим для підтримки макрофінансової стабільності.
Нацбанк на 13 вересня встановив офіційний курс на рівні 24,83 гривень за долар - долар подешевшав до мінімального рівня з початку 2019 року. А НАК "Нафтогаз України" на вересень знизив на 3,4% ціну на газ для населення. Ціна на газ визначена на рівні 4 493,64 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування).
Зеленський після зустрічі з фінським президентом заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "нормандської четвірки" і спробує погодити терміни виконання пунктів мінських угод по Донбасу. Він також підкреслив, що зустріч повинна відбутися ще у вересні.
Євросоюз ще на шість місяців продовжив персональні санкції проти Росії. Таким чином, до 15 березня 2020 року продовжено заморозка активів і заборону на в'їзд до країн ЄС для 170 фізичних осіб та 44 компаній, причетних до збройної агресії в Україні.
Госбюро розслідувань провело обшуки на концерні "Укробронпром" і на підприємствах-експортерах. Обшуки пройшли у справі про зловживання з боку посадових осіб правління Національного банку в 2016 році. Пізніше стало відомо про обшуки в київській квартирі екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої, яка проживає в Британії.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців задоволені діяльністю Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати ставлення до президента.
Міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті сесії 12 вересня поскаржився на відсутність кворуму і оголосив про проведення консультацій щодо дострокового розпуску Київради.
На зустрічі послів країн Європейського союзу в Брюсселі Нідерланди підняли питання видачі Україні колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. За день до цього стало відомо, що слідство змінило статус Цемаха на підозрюваного в причетності до катастрофи MH17.
Вчора планувалося голосування за розпуск Центральної виборчої комісії, проте дане питання перенесли через брак голосів. Примітно, що вчора парламент уперше провалив винесений на голосування закон. Рада відхилила зміни до закону "Про правонаступництво України", якими скасовувалася дія актів СРСР та УРСР.
Український уряд презентує проект держбюджету на 2020 рік в неділю, 15 вересня. Представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук зазначила, що законопроект внесуть вчасно (до 15 вересня) і натякнула на підвищення пенсій наступного року.
Ранок почався з трагічної новини про те, що на Донбасі загинули двоє українських військових. У штабі Об'єднаних сил підкреслили, що бійці загинули в ході обстрілів.