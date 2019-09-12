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ЕС продлил персональные санкции против России

Новости » Политика    12.09.2019 - 15:00
ЕС продлил персональные санкции против России
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Санкции против России продлили еще на полгода

Европейский союз еще на шесть месяцев продлил персональные санкции против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что Евросоюз продлил санкции против России за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев - до 15 марта 2020 года.

Санкции состоят в заморозке активов и ограничениях на въезд в страны ЕС. В настоящее время санкции применяются в отношении 170 физических лиц и 44 компаний.

Кроме того, ЕС в ответ на российскую агрессию в Украине сохранит до 31 января 2020 года санкции против отдельных секторов российской экономики. До 23 июня 2020 года действуют санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.

Напомним, Комитет постоянных представителей Европейского союза (Coreper) принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России еще 4 сентября.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России могут пересматриваться только в сторону усиления. Он также подчеркнул, что пока Россия не начнет выполнять минские договоренности и пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, санкции нельзя ослаблять или отменять.

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