Нидерланды подняли вопрос обмена Цемаха на встрече послов в Брюсселе

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Они критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС

На встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе Нидерланды подняли вопрос обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Как говорится в сообщении, Нидерланды критически отреагировали, что этот вопрос не упомянули в заявлении ЕС.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что следователи смогли допросить свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, но также просили Украину не выдавать его Россию. Позже Нидерланды просили РФ выдать им Цемаха.

Кроме этого, 11 сентября нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в подозреваемого в причастности к катастрофе MH17.

По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны "Донецкой народной республики".

Также ранее сообщалось, что Цемах возвращается на оккупированную территорию Донбасса после обмена. В соцсетях о возвращении сообщила его дочь, которая опубликовала фотографию с Цемахом.