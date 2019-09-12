ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нидерланды подняли вопрос обмена Цемаха на встрече послов в Брюсселе

Новости » В мире    12.09.2019 - 11:36
Нидерланды подняли вопрос обмена Цемаха на встрече послов в Брюсселе
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Они критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС

На встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе Нидерланды подняли вопрос обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Как говорится в сообщении, Нидерланды критически отреагировали, что этот вопрос не упомянули в заявлении ЕС.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

Нидерланды подняли вопрос обмена Цемаха на встрече послов в Брюсселе

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что следователи смогли допросить свидетеля по делу о катастрофе MH17 Владимира Цемаха, но также просили Украину не выдавать его Россию. Позже Нидерланды просили РФ выдать им Цемаха.

Кроме этого, 11 сентября нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха в подозреваемого в причастности к катастрофе MH17.

По данным следствия, Цемах летом 2014 года был командиром средств противовоздушной обороны "Донецкой народной республики".

Также ранее сообщалось, что Цемах возвращается на оккупированную территорию Донбасса после обмена. В соцсетях о возвращении сообщила его дочь, которая опубликовала фотографию с Цемахом.

Освобожденные украинцы получат новые ID-паспорта В Кремле назвали преждевременной информацию о новом обмене
Новости Украины Нидерландыобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь