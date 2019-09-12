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Названа дата презентации проекта госбюджета 2020

Новости » Политика    12.09.2019 - 10:11
Названа дата презентации проекта госбюджета 2020
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Провести презентацию проекта госбюджета 2020 планируется уже на этой неделе

Кабинет министров планирует презентовать проект госбюджета на 2020 год в воскресенье. Об этом заявила представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, проект государственного бюджета вряд ли будет внесен в эту пятницу, 13 сентября. Однако, провести его презентацию планируется уже на этой неделе.

"Завтра - не думаю. Но в воскресенье будет запрезентован проект Кабинета министров. Я разговаривала с министром финансов госпожой Маркаровой. Они работают день и ночь. Надеюсь, что все будет вовремя. Я не знаю, будет ли работать парламент, я еще не выяснила такие организационные моменты. Но законопроект о государственном бюджете будет внесен вовремя. Там вопрос увеличения выплат. Чтобы их сбалансировать - надо поработать. Пенсионеры все таки ждут на увеличение пенсий", - заявила Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Камбину внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Президент назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 августа Маркарова заявила, что работа Министерства финансов Украины над проектом государственного бюджета на 2020 год находится на финальной стадии.

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