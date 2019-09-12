Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский заявил, что ближайшая встреча с президентом РФ состоится в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.

"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг - это встреча в нормандском формате и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", - заявил президент Украины.

Напомним, Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН. Сообщается, что Зеленский встретится с президентом Америки Дональдом Трампом и правительством США.