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Рада сегодня не будет голосовать за роспуск ЦИК, - Арахамия

Новости » Политика    12.09.2019 - 12:11
Рада сегодня не будет голосовать за роспуск ЦИК, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия заявил, что Рада сегодня не будет голосовать за роспуск ЦИК

Вопрос досрочного роспуска Центральной избирательной комиссии сегодня не будет вынесен в сессионный зал. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украины.

По его словам, может не хватить голосов. Арахамия считает, что надо было собрать глав фракций и обсудить этот вопрос.

"Мы еще даже не собирались. Когда вам нужно 300 голосов, это означает, что надо собрать глав фракций и как-то с ними это согласовать, увидеть какие позиции. Мы этого пока не делали. Это означает, что нет пока что.. Какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов? Поэтому я думаю, что шансы, что сегодня будет ЦИК, близки к нулю", - заявил Арахамия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии.

РБК-Украина писало, что вчера Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава Центральной избирательной комиссии.

Ранее президент Владимир Зеленский направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава комиссии.

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