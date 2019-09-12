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Рада сделала первый шаг к лишению нардепов денег за прогулы

Новости » Политика    12.09.2019 - 18:37
Рада сделала первый шаг к лишению нардепов денег за прогулы
Иллюстративное фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Утром Рада включила закон в повестку дня

Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект №1035-2 о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний ВРУ или заседаний комитетов, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержали 288 депутатов ВР. Рада также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению.

В случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.

Напомним, утром парламент включил данный закон в повестку дня.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины".

Отметим, парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

Подчеркнем, во время первого заседания новоизбранного парламента Зеленский пригрозил нардепам роспуском. Глава государства призывал парламентариев не допускать прогулов и кнопкодавства, а сосредоточиться на ежедневной кропотливой работе.

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